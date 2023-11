Скандально известный шоумен и поп-звезда 90-х Стас Барецкий высказал свои мнения относительно возвращения Аллы Пугачёвой из Израиля в Россию. Вчера вечером её заметили на пограничном переходе в Псковской области и позже у её загородного замка в деревне Грязь.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.