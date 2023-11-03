Музыкант Барецкий предсказал развод Аллы Пугачёвой с Максимом Галкиным*

Скандально известный шоумен и поп-звезда 90-х Стас Барецкий высказал свои мнения относительно возвращения Аллы Пугачёвой из Израиля в Россию. Вчера вечером её заметили на пограничном переходе в Псковской области и позже у её загородного замка в деревне Грязь.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Ранее Барецкий утверждал, что купил эту недвижимость и планировал создать морг и крематорий на этом месте, а также запустить электричку из Москвы к замку и организовать туры с проживанием для туристов. Однако в определённый момент Максим Галкин* перестал поддерживать связь с Барецким относительно подписания необходимых документов.

Теперь после возвращения Пугачёвой в Россию поп-звезда 90-х утверждает, что встретился с ней лично и убедил её остаться в России навсегда. Он сообщает, что Примадонна хочет отменить сделку по продаже замка и вернуть ей задаток.

"Возможно, заберём половину суммы, которую уже выплатили, и уступим Пугачевой замок обратно — человеку же надо где-то жить", — отметил Барецкий в беседе с изданием "Подмосковье сегодня".

Он также предполагает, что Пугачёва больше не собирается уезжать из России, в то время как её муж, вероятно, нет.

"За время сделки по недвижимости у нас возникли тесные отношения. Я надеюсь, что она разведётся в скором времени и будет жить со мной. Ей нужен нормальный мужчина, а не юморист. Мы с ней уже обсуждали это, но подробностей пока раскрыть не могу. Не люблю выставлять личную жизнь напоказ", — заключил собеседник.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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