Стало известно, приедет ли Пугачева в Россию еще раз

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачева будет возвращаться в Россию, так как является гражданкой этой страны. Эту информацию передал источник, знакомый с окружением Примадонны, изданию "МК", сообщает Газета. Ru.

Фото: Openverse by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

"Некоторые СМИ утверждают, что Пугачева приехала, чтобы решить все формальности и больше не возвращаться в страну, но это далеко не так. Пугачева — гражданка России и будет постоянно приезжать сюда, несмотря на разные гадкие слухи. Никакие злопыхатели не смогут нарушить ее связь с родиной", — заверил информатор.

Тем не менее, источник подчеркнул, что пребывание Пугачевой в России будет недолгим, так как ее дети — Лиза и Гарри, которых она воспитывает с Максимом Галкиным*, очень соскучились по ней. По данным канала, исполнительница старается не оставлять детей без присмотра на долгое время, так как они очень привязаны к своей матери.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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