Комик Нурлан Сабуров по каким-то причинам скрывает от общественности рождение третьего ребёнка.
Как сообщает Telegram-канал Bloknot stars, папарацци запечатлели Сабурова, который с женой и двумя детьми гулял в Новой Риге. Комик катил перед собой коляску с ребёнком.
У Сабурова есть дочь Мадина и сын Тагир. О рождении третьего ребёнка звезда шоу "ЧБД" предпочёл умолчать.
Ранее Нурла Сабуров пошутил над русскими, прибывшими в Казахстан. Он отметил, что ситуация поменялась.
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