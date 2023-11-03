Генеральную прокуратуру РФ просят проверить высказывания Пугачёвой о России

Генерального прокурора Игоря Краснова просят провести проверку в связи с высказываниями Аллы Пугачёвой, которые она сделала после возвращения из Израиля. Различные заявления с просьбой проверить высказывания певицы были направлены в адрес генерального прокурора России Игоря Краснова. В тексте запроса было указано на следующие высказывания Аллы Борисовны в адрес России и русского народа:

"Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами".

"Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан".

"Многие меня спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи. Как? А вот так. Это вид из моего окна. Декабрьское небо над Землей обетованной. Смотрю на небо и говорю: 'Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они, что творят.' Вот и все. Всем привет!".