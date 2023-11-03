Актёр Антон Хабаров рассказал, что спрятался от вора в законе в Екатеринбурге

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериалов "Мурка" и "Закрытая школа" Антон Хабаров рассказал историю, связанную с Екатеринбургом. Однажды во время обеда в ресторане "Ельцин Центра" артист заметил, что один из гостей следит за ним. Хабаров испугался ситуации и решил спрятаться в женском туалете.

Фото: Официальное сообщество Антона Хабарова в соцсети "В Контакте"

Актёр заметил, что "здоровый и криминальный" человек следил за ним.

"А я совсем забыл, что снимался [в сериале "Мурка", где исполнил роль счетовода Кости Бланка]. Смотрит, что-то показывает, мне страшно стало. Я иду в туалет — он идёт за мной. Я в женский, раз — закрылся", — рассказал Хабаров.

Позже при выходе из здания странный человек подошёл к актёру в сопровождении четырёх других мужчин. Он пригласил Хабарова к себе и сказал: "Ты вора в законе сыграл, я тоже вор в законе".

В итоге оказалось, что местный "авторитет" хвалил Хабарова за то, как он хорошо исполнил свою роль.

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