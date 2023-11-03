Екатерина Мизулина объяснила задержание Шабутдинова и рассказала, кто из блогеров следующий

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Екатерина Мизулина - глава Лиги безопасного интернета, является активным сторонником безопасности в интернете и часто высказывается о потенциальных угрозах, связанных с его использованием. Она заклеймила блогера и бизнесмена Аяза Шабутдинова как "информационного мошенника" и утверждает, что блогер долгое время уклонялся от уплаты налогов.

Фото: Личный аккаунт Аяза Шабутдинова Instagram by Аяз Шабутдинов is licensed under https://www.instagram.com/p/CzL19E9Ixrz/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Super.ru пишет что Мизулина также упомянула, что Шабутдинов - не единственный, кого следует проверить и упомянула других блогеров, включая блогеров Михаила Литвина и Гусеина Гасанова.

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