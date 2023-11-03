Оставшийся без Пугачевой Максим Галкин* опубликовал видеозаявление

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

О причинах отъезда Аллы Пугачевой в Москву и о том, как долго она там пробудет, Галкин* ничего не сказал.

Фото: Telegram-канал Максима Галкина (признан иноагентом)

Артист сообщил, что его ранее запланированные концерты в Израиле переносятся на март и апрель 2024 года, пишет КП.

Видимо, Галкин* считает, что только к весне вооруженный конфликт еврейского государства с ХАМАС полностью завершится и на земле обетованной будет безопасно .

Записывая видео, комик переходит из комнаты в комнату своих шикарных апартаментов в самой дорогой многоэтажке Лимассола — башне "One". Поэтому зрители смогли немного увидеть, как живет звездная чета, бежавшая из Израиля почти сразу после начала войны.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Алёна Кравец рассказала об апартаментах Пугачевой на Кипре