О причинах отъезда Аллы Пугачевой в Москву и о том, как долго она там пробудет, Галкин* ничего не сказал.
Артист сообщил, что его ранее запланированные концерты в Израиле переносятся на март и апрель 2024 года, пишет КП.
Видимо, Галкин* считает, что только к весне вооруженный конфликт еврейского государства с ХАМАС полностью завершится и на земле обетованной будет безопасно .
Записывая видео, комик переходит из комнаты в комнату своих шикарных апартаментов в самой дорогой многоэтажке Лимассола — башне "One". Поэтому зрители смогли немного увидеть, как живет звездная чета, бежавшая из Израиля почти сразу после начала войны.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.