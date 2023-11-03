Экс-возлюбленная комика Славы Комиссаренко объявила о важном решении после скандала

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Юлия Шашкова, несмотря на скандал с вебкамом, продолжает развивать свою карьеру после брака с комиком Славой Комиссаренко. Она приняла решение вести свой собственный блог, где рассказывает о своей жизни в США. Шашкова использует хайп от скандала для продвижения своей карьеры. Super. ru пишет что бывшая жена Комиссаренко показала кадр со съемок в хэллоуинском леопардовом костюме.

Фото: Личный аккаунт Славы Комиссаренко в Instagram by слава комиссаренко

Напомним, что стендап-комик Слава Комиссаренко не догадывался, что его жена Юлия Шашкова работала вебкам-моделью.

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