Юлия Шашкова, несмотря на скандал с вебкамом, продолжает развивать свою карьеру после брака с комиком Славой Комиссаренко. Она приняла решение вести свой собственный блог, где рассказывает о своей жизни в США. Шашкова использует хайп от скандала для продвижения своей карьеры. Super. ru пишет что бывшая жена Комиссаренко показала кадр со съемок в хэллоуинском леопардовом костюме.
Напомним, что стендап-комик Слава Комиссаренко не догадывался, что его жена Юлия Шашкова работала вебкам-моделью.
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