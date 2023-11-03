Алла Пугачева выехала из замка и направилась в Санкт-Петербург

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная эстрадная исполнительница Алла Пугачева покинула своё жилище в загородной деревне Грязь под Москвой и уехала в сторону Санкт-Петербурга. Эта информация была опубликована в Telegram-канале Shot.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Отмечается, что артистка вышла из своего дома через задний двор усадьбы и села в черный автомобиль марки Rolls-Royce, направляясь в сторону Северной столицы.

Ранее в Кремле прокомментировали возвращение Аллы Пугачевой в Россию. В беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков особо подчеркнул, что понятие "родственник иноагента" не является и не должно становиться именем нарицательным.

Информация о том, что артистка вернулась в Россию, стала известна в четверг, 2 ноября. Пугачева прибыла в Россию в одиночестве, её заметили на Ленинградском вокзале в Москве.

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