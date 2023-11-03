В Кремле отреагировали на возвращение Аллы Пугачёвой

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В Кремле не против возвращения Аллы Пугачёвой, следует из комментария Дмитрия Пескова, который он дал по этому поводу в пятницу.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

У российской власти нет претензий лично к Алле Борисовне, заверил пресс-секретарь президента РФ.

"Родственники иноагентов, во-первых, именем нарицательным не являются и не должны являться", — пояснил он.

По словам Пескова, "любой российский гражданин — добропорядочный, законопослушный российский гражданин" — вправе свободно покидать пределы своей родины и возвращаться.

"Это постоянный процесс. Так происходит во всех странах мира", — подчеркнул представитель Кремля.

В четверг Алла Пугачёва вернулась в Россию, чтобы, как полагают эксперты, договориться с власть имущими о возвращении мужа-иноагента. Это у певицы, по всей вероятности, получится, потому что, судя по её предыдущему визиту, Песков ей явно благоволит.

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