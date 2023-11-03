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Колян из "Реальных пацанов" поехал к раненым бойцам СВО

Шоу-бизнес

Завершение истории "Реальных пацанов" было впечатляющим моментом. В последнем эпизоде сериала герои отправились в больницу, чтобы навестить раненых военных из СВО. Этот поворот сюжета глубоко тронул зрителей, оставившихся верными этому телешоу.

Колян из "Реальных пацанов" поехал к раненым бойцам СВО
Фото: wikipedia.org by Mikhail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0

В заключительной серии финального сезона один из героев Колян был приятно удивлен, когда официант в ресторане подошел к нему. Оказалось, что официант смотрел сериал с детства и попросил разрешения сфотографироваться с Коляном. Он также попросил передать привет своему однокласснику, находящемуся в госпитале после ранений в СВО, и уверил, что и другие бойцы будут рады этому посланию.

Колян удивился и сказал, что лучше будет, если он навести их лично. Он отправился к военным, пожал руки и провел некоторое время с ними. После встречи он поделился своими размышлениями: "Что я думал, общаясь с этими парнями, которые смотрели наш сериал в юности? Я думал, что, возможно, есть зрители в кинотеатрах, которым нужны фантазии и истории из сериалов, но реальность оказалась такой, какая есть. И в ней живут настоящие, настоящие пацаны."

Николай Наумов, исполнивший эту роль, поделился своим мнением о завершающем сезоне "Реальных пацанов". Он отметил, что герои стали зрелыми мужчинами, и Колян остался неизменным - по-прежнему создавая трудности для окружающих и себя самого.

Актер Владимир Селиванов также отметил, что зрители с особым теплом относятся к их героям, но также встречались и некорректные фанаты, которые иногда переходили границы приглашений и предложений.

В то время как Николай Наумов более спокойно относится к фанатам, даже если им приходится отвечать на вопросы о персонажах и передавать приветы, осознавая, что для многих он остается Арменчиком и связан с определенными образами из сериала.

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ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТАНЕЦ КОЛЯНА
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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