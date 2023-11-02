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Татьяна Миткова высказалась о бывших украинских коллегах, выступающих против России

0:57
Шоу-бизнес

Телеведущая Татьяна Миткова выразила свои мысли о ряде бывших украинских коллег, которые открыто критикуют Россию. В беседе с Вячеславом Манучаровым она упомянула телеведущих Савика Шустера, Виктора Шендеровича и Евгению Киселеву.

Татьяна Миткова высказалась о бывших украинских коллегах, выступающих против России
Фото: Wikipedia by Kremlin.ru is licensed under CC BY 4.0

По словам Митковой, взгляды Савика Шустера всегда были нацелены в иную сторону, и он никогда не считал Россию своим родным домом. Что касается Евгении Киселевой, она приняла свою позицию еще в 2001 году. Но по прошествии времени, ее позиция менялась, вероятно, в зависимости от политических событий и смены владельцев телеканалов, на которых она работала.

Миткова также поделилась своим видением патриотизма и призналась, что считает себя патриотом России. Для нее патриотизм означает любовь к своей стране, и быть русским для нее означает поддерживать Россию и ее соотечественников.

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Татьяна Миткова: НТВ, Гусинский, Сорокина, Путин /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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