Елена Чупракова, помощница певицы Аллы Пугачевой, заявила, что не располагает информацией о возможном возвращении Аллы Пугачевой в Россию.
"Понятия не имею", — заявила Чупракова на вопрос "Абзаца".
Эти слова были произнесены в ответ на вопрос журналистов.
Сведения о предстоящем возвращении примадонны появились в СМИ вскоре, но, кажется, помощнице Аллы Пугачевой нет информации о таком событии.
Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* уехали в Израиль с детьми весной 2022 года и, по всей видимости, переместились на Кипр после возникших неудобств на новом месте жительства.
* — признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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