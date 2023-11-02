Помощница Аллы Пугачёвой прокомментировала её возвращение в Россию

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Елена Чупракова, помощница певицы Аллы Пугачевой, заявила, что не располагает информацией о возможном возвращении Аллы Пугачевой в Россию.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

"Понятия не имею", — заявила Чупракова на вопрос "Абзаца".

Эти слова были произнесены в ответ на вопрос журналистов.

Сведения о предстоящем возвращении примадонны появились в СМИ вскоре, но, кажется, помощнице Аллы Пугачевой нет информации о таком событии.

Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* уехали в Израиль с детьми весной 2022 года и, по всей видимости, переместились на Кипр после возникших неудобств на новом месте жительства.

* — признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Вскрылись подробности возвращения Пугачевой и Галкина в Россию