Вместо Дмитрия Назарова в музыкальной программе в РФ выступила артистка Евгения Добровольская

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Попытка Дмитрия Назарова вернуться на Родину закончилась неудачей для российского актёра. Звезда сериала "Кухня" давно уже не проживает в РФ и переехал во Францию вместе со своей женой. После своего отъезда он начал высказывать критику в адрес соотечественников и размещать осуждающие посты в социальных сетях. Тем не менее 25 октября 2023 года, Назаров решил вернуться в Смоленск с концертной программой. Однако его выступление было отменено, пишет "Абзац".

Фото: "Актёр Дмитрий Назаров" by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0.

Музыкальная школа объявила, что вместо Назарова в качестве нового приглашённого гостя была объявлена актриса Евгения Добровольская. Такая необходимость была вызвана обеспокоенностью общественности.

Ранее в 2023 году Назаров планировал провести спектакли в Латвии, начиная с июня, в рамках программы под названием "Ламур-Мур" или "Держава набекрень", включающей в себя романсы и басни. Однако возникли трудности с продажей билетов, и выступление пришлось отменить. Пока нет информации, отправится ли Назаров в тур по Эстонии и Литве.

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Назаров - нашу родину украли