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Певец Shaman рассказал, почему предпочитает женщин постарше

1:10
Шоу-бизнес

Певец Ярослав Дронов, известный также как SHAMAN, раскрывает свою привязанность к женщинам, которые старше его по возрасту. В интервью, предоставленном Татьяне Навке, артист объявил, что он не находит интереса к сверстницам.

Певец Shaman рассказал, почему предпочитает женщин постарше
Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

По мнению Дронова, цифры в паспорте не имеют для него особого значения. Он утверждает, что в современном мире женщины могут сохранять молодость на протяжении длительного времени благодаря достижениям в области медицины и косметологии.

"Возраст - это скорее психологическое понятие, нежели физическое. Особенно в наши дни, когда каждому доступны информация о здоровом образе жизни и методиках ухода за собой. Существует так много возможностей, позволяющих жить долго и оставаться привлекательными, а главное, чувствовать себя отлично", - добавил музыкант.

Стоит напомнить, что его первая супруга была старше его на 6 лет. В настоящее время Дронов состоит в браке с медиаменеджером Екатериной Мартыновой, разница в возрасте между ними составляет 14 лет.

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SHAMAN — МОЙ БОЙ (новая версия клипа)
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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