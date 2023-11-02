Максим Галкин с радостью показал свой пентхаус на Кипре за 10 млн. евро

1:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский комик и телеведущий Максим Галкин* продолжает радовать свою аудиторию новыми видеороликами в социальных медиа. Недавно он опубликовал видео, в котором представил свой роскошный пентхаус на Кипре.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Однако, стоит отметить, что само появление Галкина в Instagram* вызвало определенные дискуссии в сети. Несмотря на это, артист не постеснялся поделиться частичкой своей жизни со своими поклонниками. В своем видеоролике Максим Галкин рассказывает о предстоящем концерте и с радостью делится деталями своего нового жилья. В начале видео Галкин показывает гостиную своего пентхауса, оформленную светлыми стенами, серой мебелью и белыми вазами. Он подробно описывает каждую деталь интерьера, создавая атмосферу уюта и стиля.

Позже артист переходит на террасу, откуда открывается завораживающий вид на море. Это действительно впечатляющий пейзаж, который наверняка покорит каждого зрителя. С улыбкой на лице Галкин прогуливается по террасе, наслаждаясь великолепной панорамой перед ним, сообщает "neprosto".

Поклонники артиста с нетерпением ожидают его предстоящего концерта и надеются узнать еще больше о его жизни и творческой деятельности.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

* Instagram - продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Максим Галкин о войне в Израиле