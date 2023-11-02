Клава Кока выложила фото в купальнике со своим возлюбленным

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Клава Кока поделилась фотографиями с своего отдыха на Мальдивах на своей странице. На снимках она предстала в компании своего нового возлюбленного Александра Поверина. На пляже она позировала в белом купальнике, при этом оставив макияж и укладку волос на втором плане. Ее образ дополнили стильное ожерелье и несколько браслетов.

Фото: wikipedia.org by DubrouskayaP is licensed under CC BY-SA 4.0

Ранее в октябре Клава Кока представила своего нового партнера, Александра Поверина, который является блогером. Их знакомство произошло в рамках шоу "Сердце Клавы", где певица искала свою истинную любовь, а мужчины со всей России стремились завоевать ее сердце. В конечном итоге, Клава выбрала Александра Поверина, и пара уже встречается более четырех месяцев, сообщает "Газета.Ru".

Кроме того, Клава Кока выразила свои планы по созданию семьи с Александром Повериным и желание стать матерью. Она подчеркнула свою глубокую любовь к детям и выразила уверенность в том, что одним ребенком у них "точно не обойтись".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Клава Кока — (не) Бесишь (Клип 2023)