Звезда "Универа" Ярушин решил бросить съемки ради хоккея

1:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Стас Ярушин, известный своей ролью в популярном сериале "Универ", недавно принял участие в хоккейном матче. Он также поделился своей амбициозной мечтой о создании собственного хоккейного клуба после завершения актерской карьеры.

Фото: prt scr youtube.com/MUZLOFT

"Сегодня мне исполнилось сорок два года. До того, как мне стукнет шестьдесят, я планирую продолжать петь, сниматься в кино и воплощать интересные проекты. После этого, при наличии достаточной энергии, я хочу основать свой собственный хоккейный клуб и привести его к участию в Континентальной Хоккейной лиге. Это моя давняя мечта, и я убежден, что она осуществима", — поделился своими планами актер.

Стас Ярушин вспомнил, что в детстве он активно занимался хоккеем. Он рассказал о том, как часто появлялся на местной хоккейной арене, несмотря на возможные насмешки со стороны своих товарищей по команде из-за его участия в творческих конкурсах, сообщает "Газета.Ru".

"Впервые меня показали по телевизору, когда я участвовал в конкурсе в местном Доме культуры и занял второе место. В то же время, я не забрасывал хоккей, и после выхода в эфир меня беспокоило появление в раздевалке. Я опасался насмешек и обвинений в том, что я не подходящий для этого вид спорта. Однако мои товарищи по команде поддержали меня", — рассказал он.

В рамках проекта "Дома хорошо", блогеры и артисты отправляются в свои родные города, чтобы вспомнить свои юношеские годы. Стас Ярушин посетил город Челябинск, где помимо хоккейной арены, также прогулялся по двору своего дома, где провел свои школьные годы.

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