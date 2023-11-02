Бывшая жена Гуфа Айза-Лилуна Ай пожаловалась на то, что ее назвали плохой мамой

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В своем личном блоге бывшая жена рэпера Гуфа - Айза-Лилуне Ай призналась, что последнее время очень недовольна собой. Однако ее проблемы не связаны с внешностью, а скорее с ее настроениями и чрезмерной раздражительностью. Поклонники принялись критиковать ее за поведение. Из последних замечаний фанов она получила обвинение в том, что является плохой матерью, правда речь не о детях.

Недавно Айза и ее сыновья обзавелись котенком Маффином, который часто появляется в ее сторис. Несмотря на то, что она очень любит своего нового питомца, его проказы временами выводят ее из себя. В ответ на ее жалобы на котенка подписчики упрекнули звезду. Однако Айза быстро отметила, что она заботится о своем питомце и не жалеет на него любовь.

«Назвали меня плохой мамой, но, к сожалению, это не так, а хочется и спать, и забить на него. Пока пол мыла, обижалась. Потом прошло», — написала она.

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