Мария Кожевникова - российская актриса, недавно стала четырежды мамой, родив еще одного сына месяц назад. Super.ru пишет что в запрещенной соцсети Мария рассказала, что до 35 лет она не могла находиться одна и боялась одиночества.
Но теперь все изменилось: для Кожевниковой самые ценные моменты - это проведение времени наедине с природой. Она поделилась со своими подписчиками, что сейчас она любит и ценит время проведенное с природой. Ребенок - конечно, замечательное событие, но время отдыха от материнства, даже если оно недолгое, всегда приносит пользу.
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