Актриса сериала "Универ" Мария Кожевникова раскрыла, на что не решалась до 35 лет

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Мария Кожевникова - российская актриса, недавно стала четырежды мамой, родив еще одного сына месяц назад. Super.ru пишет что в запрещенной соцсети Мария рассказала, что до 35 лет она не могла находиться одна и боялась одиночества.

Но теперь все изменилось: для Кожевниковой самые ценные моменты - это проведение времени наедине с природой. Она поделилась со своими подписчиками, что сейчас она любит и ценит время проведенное с природой. Ребенок - конечно, замечательное событие, но время отдыха от материнства, даже если оно недолгое, всегда приносит пользу.

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