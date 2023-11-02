Оксана Самойлова — блогер и жена рэпера Джигана, у которой четверо детей удивляет своей идеальной фигурой. Подписчики предполагают, что Самойлова использует различные методы — от пластической хирургии до генетической предрасположенности к стройности. Однако сама блогер настаивает на том, что ее блистательная форма — это результат регулярных тренировок в спортзале.
Super.ru пишет что в своих социальных сетях Самойлова признала, что она знает что такое набирать вес, ведь она набирала до 25 кг во время беременности, пережив четыре кесарева сечения. Несмотря на это, Оксана продолжает выглядеть великолепно и заявила, что планирует сохранять свои формы до глубокой старости.
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