Жена Джигана Оксана Самойлова рассказала, на сколько килограммов поправлялась за время беременности

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Оксана Самойлова — блогер и жена рэпера Джигана, у которой четверо детей удивляет своей идеальной фигурой. Подписчики предполагают, что Самойлова использует различные методы — от пластической хирургии до генетической предрасположенности к стройности. Однако сама блогер настаивает на том, что ее блистательная форма — это результат регулярных тренировок в спортзале.

Фото: Личный аккаунт Оксаны Самойловой в Instagram by Оксана Самойлова

Super.ru пишет что в своих социальных сетях Самойлова признала, что она знает что такое набирать вес, ведь она набирала до 25 кг во время беременности, пережив четыре кесарева сечения. Несмотря на это, Оксана продолжает выглядеть великолепно и заявила, что планирует сохранять свои формы до глубокой старости.

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