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«Стаканы будет мыть»: перебравшемуся в США Панину предрекли незавидную участь

3:24
Шоу-бизнес

Алексей Панин (признан Минюстом России иноагентом) похвастался американским паспортом. Фото с документом на фоне украинского флага актёр, известный не столько киноролями, сколько скандалами, выложил в своём Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Стаканы будет мыть»: перебравшемуся в США Панину предрекли незавидную участь
Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

"Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США. И американский паспорт в кармане", — подписал он снимок.

Неделей ранее Панин сообщил, что переехал с дочкой в США и собирается остаться там на долгое время.

"США. Здравствуй, новый дом!" — радовался он в своём микроблоге.

"Правда.Ру" поинтересовалась американскими перспективами эпатажного актёра у хорошо знакомого с ним киножурналиста Давида Шнейдерова.

По его мнению, Алексей Панин, три года проживший в Испании, надеется, что в США его актёрская карьера сложится успешнее.

"Он считает, что в Америке, возможно, у него будет больше возможностей сняться в кино, потому что американский кинематограф более развит, чем испанский, потому что английский в основном все знают, а с испанским хуже, потому что испанский кинематограф не такой международный, как американский. Поэтому Лёша надеется, что в Америке у него будет больше возможностей", — полагает Давид Алексеевич.

Очевидно, стать звездой Голливуда Алексею не светит.

"Он прекрасно понимает, что никогда не будет играть американца. Шварценеггер не играет американцев. Ван Дамм не играет американцев. Жан Рено не играет американцев. Американцев играют американцы", — объясняет Шнейдеров.

Несомненно, шансы найти работу в американской киноиндустрии у Панина есть — за счёт её масштабов: всё-таки "фабрика грёз" выпускает около тысячи фильмов в год, и в них вполне могут найтись для него роли "плохих русских". Но для этого Алексею следует взять себя в руки — отказаться от алкоголя и эпатажных выходок.

"По крайней мере, в Америке, скажем, пьянство не будут терпеть, тем более от русского актёра, потому что американскую мегазвезду, даже если он запил, всё равно он мегазвезда для американцев, и, скорее, будут терпеть выходки Джека Николсона, чем выходки Алексея Панина", — уверен Давид Шнейдеров.

Если Алексей продолжит себя вести в привычном для него русле — с публичной демонстрацией обнаженных филейных частей и пьянством на работе — его голливудские перспективы очень сомнительны.

"Иногда как он вел себя на съемках в России, приходил в дым пьяный — в Голливуде стаканы мыть и не более того", — предсказывает киножурналист.

Далеко не все поверили, что Алексей Панин получил американское гражданство — в комментариях к фото, которое он, кстати, уже удалил, предположили, что он выдумал это, чтобы в очередной раз привлечь внимание к своей персоне. По словам Давида Шнейдерова, это — вполне естественное желание любого представителя шоу-бизнеса.

"Человеку приятно и нужно, когда к нему приковано внимание, больше людей придут на его спектакли, когда будут новые фильмы с ним выходить, больше людей придёт", — заключил он.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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