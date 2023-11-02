91-летний отец Филиппа Киркорова - Бедрос решил покинуть медицинскую клинику, где он был на стационарном лечении из-за пневмонии и других связанных с ней осложнений, включая нарушение бронхиальной проходимости и избыточную жидкость между лёгкими и грудной стенкой. Также у него были остаточные посттуберкулёзные изменения в правом лёгком, что могло усугубить его состояние. Бедрос заявил о намерении продолжить лечение с использованием нетрадиционных методов под руководством его личного врача.
Super.ru пишет что пребывание в больнице длилось около 17 дней, в течение которых Бедрос получал лечение, включающее в себя антибактериальную терапию. Однако, отец Киркорова внезапно решил покинуть больницу, отказавшись от предлагаемой терапии.
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