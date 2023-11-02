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SHAMAN рассказал про свою 10-летнюю дочку Варвару

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

О личной жизни популярного ныне исполнителя Ярослава Дронова, он же SHAMAN, известно не слишком много. Оказалось, что у музыканта растет дочка от первого брака, которой скоро исполнится 10 лет.

SHAMAN рассказал про свою 10-летнюю дочку Варвару
Фото: соцсети Ярослава Дронова

В откровенном разговоре с Татьяной Навкой в рамках проекта "Команда", Ярослав поведал, что от первого брака у него есть очаровательная дочка Варвара. После развода она осталось с бывшей женой исполнителя Мариной Рощупкиной

SHAMAN признался, что из-за плотного графика не так часто встречается с Варварой у которой скоро будет 10-летний юбилей. Но музыкант на постоянной связи с девочкой и готов примчаться к ней, если дочка попросит об этом.

"Я — папа-праздник. Появляюсь с подарками, хорошим настроением, оставляю после себя прекрасное впечатление", — похвастался Дронов.

По словам популярного исполнителя, дочка учится в обыкновенной московской школе и одноклассники знают, кто её отец.

"Состояние неловкости у нее есть, но она мной гордится", — признался SHAMAN.

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SHAMAN - Я РУССКИЙ (музыка и слова: SHAMAN)
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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