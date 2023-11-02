SHAMAN рассказал про свою 10-летнюю дочку Варвару

О личной жизни популярного ныне исполнителя Ярослава Дронова, он же SHAMAN, известно не слишком много. Оказалось, что у музыканта растет дочка от первого брака, которой скоро исполнится 10 лет.
В откровенном разговоре с Татьяной Навкой в рамках проекта "Команда", Ярослав поведал, что от первого брака у него есть очаровательная дочка Варвара. После развода она осталось с бывшей женой исполнителя Мариной Рощупкиной
SHAMAN признался, что из-за плотного графика не так часто встречается с Варварой у которой скоро будет 10-летний юбилей. Но музыкант на постоянной связи с девочкой и готов примчаться к ней, если дочка попросит об этом.
"Я — папа-праздник. Появляюсь с подарками, хорошим настроением, оставляю после себя прекрасное впечатление", — похвастался Дронов.
По словам популярного исполнителя, дочка учится в обыкновенной московской школе и одноклассники знают, кто её отец.
"Состояние неловкости у нее есть, но она мной гордится", — признался SHAMAN.
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