Ольга Бузова демонстрирует условия работы в Китае

1:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова, которая уехала из России на заработки в Китай, поделилась с поклонниками условиями своей работы в Поднебесной. Она опубликовала короткое видео на своей личной странице в социальных сетях, на котором находится в скромной палатке.

Фото: инстаграм аккаунт Ольги Бузовой

На записи Ольга Бузова стоит внутри синей палатки и рассматривает свое отражение в напольном зеркале.

В подписи к видео она пишет: "Привычная палатка в роли гримерки".

Ольга Бузова прибыла в Китай 17 октября. Там она совместно с артистом Михаилом Галустяном будет вести реалити-шоу под названием "Сокровища императора", которое выйдет на телеканале ТНТ в следующем году. По словам Бузовой, это проект уникальный, и она работает в Китае практически круглосуточно. Недавно она даже поделилась с поклонниками, что после продолжительных пятичасовых съемок, ее внезапно снова вызвали на работу из-за неожиданного инцидента.

Также стало известно, что в Китай отправился бывший возлюбленный Бузовой, Дава (настоящее имя — Давид Манукян), с которым она не общалась с момента их разрыва в 2021 году. В реалити-шоу ставится приз в размере 14 миллионов рублей, и возможно, что в нем также примет участие известный певец Филипп Киркоров, на что намекнул сам артист в своем блоге в социальных сетях. На ажиотаж также повлияли загадочные намеки Тины Канделаки.

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