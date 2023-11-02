К "охоте" за Даней Милохиным присоединился ещё один военкомат

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российского блогера и тиктокера Даню Милохина теперь ищет ещё один военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: prt scr youtube.com/ДЖАРАХОВ

Ранее повестку в военкомат Милохину направил анапский военкомат на основании заявления Екатерины Мизулиной, которая настоятельно рекомендовала внести тиктокера в списки будущих призывников и заодно выяснить, по какой причине блогер не получал повестки на протяжении последних трёх лет.

По делу Милохина Мизулина тогда лично обратилась в Минобороны РФ, отметив, что это решение будет "способствовать патриотическому воспитанию" звезды. Однако, узнав об этом, только вернувшийся на родину Милохин в срочном порядке опять уехал за границу.

Сейчас стало известно, что к поискам Милохина присоединился ещё и подмосковный военкомат. Стало известно, что военный комиссариат Красногорска направил блогеру повестку по его прежнему месту жительства — в TikTok-хаус, в котором Милохин начал развиваться как блогер.

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