Российскому исполнителю Валерию Меладзе пришлось прервать свой концерт в Дубае в Verde Beach из-за не в меру буйных зрителей, решивших выяснить отношения с помощью кулаков.
Как пишет Telegram-канал Mash, русскоговорящие поклонники певца, сидящие за соседними столиками, сначала начали громко выяснять отношения на словах, а затем продолжили делать это на кулаках.
Меладзе прервал своё выступление для того, чтобы дать охране возможность разнять драчунов. Сотрудники службы безопасности вывели драчунов из зала, и только после этого артист вновь продолжил своё выступление.
Ранее на корпоративе в Дубае Меладзе уже оскандалился, выкрикнув "Слава Украине". После этого запланированные в России концерты начали отменять один за другим, а в Госдуме потребовали забрать у Меладзе все его звания и награды, полученные в РФ.
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