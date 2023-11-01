Во время выступления Валерия Меладзе в Дубае произошла драка

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российскому исполнителю Валерию Меладзе пришлось прервать свой концерт в Дубае в Verde Beach из-за не в меру буйных зрителей, решивших выяснить отношения с помощью кулаков.

Фото: wikimedia.org by Ivanaivanova is licensed under CC BY-SA 3.0

Как пишет Telegram-канал Mash, русскоговорящие поклонники певца, сидящие за соседними столиками, сначала начали громко выяснять отношения на словах, а затем продолжили делать это на кулаках.

Меладзе прервал своё выступление для того, чтобы дать охране возможность разнять драчунов. Сотрудники службы безопасности вывели драчунов из зала, и только после этого артист вновь продолжил своё выступление.

Ранее на корпоративе в Дубае Меладзе уже оскандалился, выкрикнув "Слава Украине". После этого запланированные в России концерты начали отменять один за другим, а в Госдуме потребовали забрать у Меладзе все его звания и награды, полученные в РФ.

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