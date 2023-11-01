Максим Галкин* рассказал о причинах переносов своего концертного тура на весну 2024 года.
Супруг Аллы Пугачёвой рассказал, что планы по проведению концертного тура по Израилю меняются.
"Дорогие изрильтяне, мои соотечественники, вы знаете, что в ближайшее время должен был быть большой концертный тур по всему Израилю, но вы также понимаете, что в связи с военным положением концертные площадки во всех городах закрыты, обществеене собрания большие запрещены", — сказал шоумен в своём видеобращении.
Он отметил, что в ближайшие недели не приходится расчитывать на изменение ситуации.
"Будем беречь себя. Мирного нам неба, скорейшего мира", — пожелал израильтятам шоумен.
Ранее Алла Пугачёва поделилась семейными снимками.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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