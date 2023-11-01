The Guardian: Бывшая ассистентка судится с актером Де Ниро, обвиняя его в насилии

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Грэм Робинсон обвинила своего экс-работодателя в эмоциональном насилии, пишет The Guardian. Известно, что она работала с Де Ниро 11 лет — с 2008 по 2019 год. Ее зарплата составляла 300 тысяч долларов в год. Ассистентка актера подала на него в суд на 12 миллионов долларов в качестве компенсации за эмоциональное расстройство и ущерб репутации.

Фото: Скриншот

"Робинсон сказала, что Де Ниро отказался дать ей рекомендацию найти другую работу, когда она уволилась в 2019 году после неоднократных столкновений с его девушкой", — приводится в судебном материале, который цитирует The Guardian.

Сам Де Ниро в суде Нью-Йорка назвал все обвинения "чушью собачьей".

Адвокат женщины Эндрю Макерди оповещает, что Робинсон после увольнения не смогла устроиться на новую работу, а также долгое время не выходила из дома.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.