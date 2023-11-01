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The Guardian: Бывшая ассистентка судится с актером Де Ниро, обвиняя его в насилии

1:00
Шоу-бизнес » Зарубежный

Грэм Робинсон обвинила своего экс-работодателя в эмоциональном насилии, пишет The Guardian. Известно, что она работала с Де Ниро 11 лет — с 2008 по 2019 год. Ее зарплата составляла 300 тысяч долларов в год. Ассистентка актера подала на него в суд на 12 миллионов долларов в качестве компенсации за эмоциональное расстройство и ущерб репутации.

The Guardian: Бывшая ассистентка судится с актером Де Ниро, обвиняя его в насилии
Фото: Скриншот

"Робинсон сказала, что Де Ниро отказался дать ей рекомендацию найти другую работу, когда она уволилась в 2019 году после неоднократных столкновений с его девушкой", — приводится в судебном материале, который цитирует The Guardian.

Сам Де Ниро в суде Нью-Йорка назвал все обвинения "чушью собачьей".

Адвокат женщины Эндрю Макерди оповещает, что Робинсон после увольнения не смогла устроиться на новую работу, а также долгое время не выходила из дома.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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