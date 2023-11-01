Актёр Андрей Леонов признался, что часто ненавидел отца

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В шоу "Звёзды сошлись" ведущие обсуждали тему автомобилей вместе с известными личностями. Гостем этой передачи был актёр Андрей Леонов. Он рассказал, что впервые сел за руль в возрасте 13 лет. Это произошло после съёмок фильма "Гонщики", когда его отец Евгений Леонов предложил ему попробовать поездить на автомобиле, сообщает портал Вокруг ТВ.

Фото: prt scr youtube.com/PROжизнь

Актёр признался, что в его жизни бывали моменты, когда он ненавидел отца, потому что тот сидел рядом и комментировал происходящее.

"Сынок, столбы мелькают!" Я говорю: "Да, пап, я еду 40 километров". А он всё время отвечал: "Соизмеряй". Я так возненавидел и слово "соизмеряй" и папу временами недолюбливал", — рассказал Леонов.

Постепенно актёр сам стал поправлять жену во время вождения. Лера Кудрявцева поддержала тему, рассказав, что она часто ссорится с мужем Игорем Макаровым, когда тот сидит за рулём.

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