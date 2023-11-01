Юморист Тимур Батрудинов рассказал об очередной неудаче в отношениях

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Юморист Тимур Батрудинов признался, что влюбился в одну из участниц реалити-шоу "Выжить в Дубае", но получил отказ.

Фото: Личный аккаунт Тимура Батрудинова в Instagram by Тимур Батрудинов

DailyShow пишет что в одной из телевизионных программ ТНТ Батрудинов рассказал о своем намерении построить отношения с Ангелиной Татарченковой - 25-летней участницей шоу "Выжить в Дубае". Однако она ответила ему отказом и не ответила ему взаимностью. 45-летний Батрудинов остался разочарован и сказал, что чувствовал себя глупо в данной ситуации.

Напомним, что подруга Батрудинова - гимнастка Ляйсан Утяшева, в своем YouTube-проекте "Дерзкая готовка" упоминала, что он рассматривает любую девушку как потенциальную жену. Это говорит о том, что Тимур серьезно относится к поиску партнерши и ищет долгосрочные отношения.

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