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Телеведущий Иван Ургант признался, что сильно любит Россию

1:10
Шоу-бизнес

На своём концерте в Дубае телеведущие Иван Ургант и Владимир Познер отвечали на вопрос, любят ли они Россию. Первый даже пошутил, добавив, что раньше не осознавал, насколько сильны его чувства к родине.

Телеведущий Иван Ургант признался, что сильно любит Россию
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ивана Урганта

"Я люблю Россию. Я даже не знал, что я так сильно её люблю", — сказал Ургант.

Когда их спросили о возможности наступления мира во всем мире, Познер выразил сомнения в том, что такой день когда-либо настанет, но не дал конкретного ответа. Ургант, напротив, рассказал, что верит в лучший исход и отказался слушать возможные негативные прогнозы.

Ургант также пошутил, что в течение 1,5 лет он пытался извиниться, но "ему никто не даёт", пишет Telegram-канал "Дубай.Report".

"Я извиняюсь", — сказал телеведущий и отметил, что часто говорил такие слова, когда работал на телевидении.

В феврале 2022 года передача "Вечерний Ургант" была снята с эфира из-за изменений в телевизионной программе, последовавших за началом спецоперации России на Украине.

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Ургант о СОВ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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