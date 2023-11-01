Рэпер Джиган и Оксана Самойлова сейчас отдыхают на Мальдивах вместе с детьми. У каждого из них свой подход к проведению отдыха. Например, старшая дочь Джигана, Ариела, предпочитает не проводить время на пляже и в океане, а остаётся в номере. Super. ru пишет что её решение объясняется желанием сохранить свою кожу белоснежной, так как она не хочет загорать. Ариела проводит весь день в номере и выходит на улицу только вечером.
"Бесят меня эти подростки!" — честно прокомментировала ситуацию многодетная мама в личном блоге.
И в тоже время Оксана разрешает детям себя так вести.
"Я же понимающая мама", — говорит Самойлова.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.