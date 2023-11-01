Певица Диана Арбенина высказалась о ситуации в мире новой песней

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно вокалистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина представила короткий фрагмент своей новой песни "Бог ушёл", сопровожденный аккомпанементом на гитаре. Этот отрывок был опубликован в её официальном Telegram-канале.

Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

В этой своей новой композиции певица размышляет о том, что "с каждым днём становится всё меньше слов, шансов, ответов, чести и друзей". Предположительно, она выразила своё отношение к текущей ситуации в мире.

"Бог ушёл из города и скрылся меж холмами. Что же будет, люди, что же будет, люди, с нами?" — задаётся вопросом автор.

Ранее Арбенина выступила в Новосибирске в сотрудничестве с представительницей патриотического движения и провела беседу с жёнами военнослужащих Сибирского военного округа, выразив им свою поддержку. Певица подчеркнула, что она не считает нужным "махать флагом", чтобы доказать свой патриотизм.

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Арбенина - Бог ушёл