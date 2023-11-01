Директор "Браво" рассказал, что бывший бас-гитарист Сергей Лапин выступал в самый яркий период группы

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший бас-гитарист известной группы "Браво" Сергей Лапин скончался. Директор коллектива Виталий Цветков прокомментировал новость.

Фото: Openverse by alubavin is licensed under CC BY 2.0.

В начале 90-х годов Лапин исполнял партию бас-гитариста в "Браво". Он был частью творческой команды и сотрудничал в написании хитов, оставив свой значительный след в истории группы.

"Замечательный талантливый человек. [Работал] в самый яркий период группы, как раз все песни стиляг на бас-гитаре играл он. Все переживают по поводу его кончины", — сказал Цветков в беседе с Телеканалом "360".

Лапин родился в 1962 году и присоединился к "Браво", когда певица Жанна Агузарова покинула группу. Он принимал участие в записи двух альбомов и даже предложил идею использования картонных декораций в клипе на песню "Стильный оранжевый галстук".





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Умер бас-гитарист Лапин