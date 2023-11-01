Татьяна Буланова из суеверия намерена скрывать беременность

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова вышла замуж за предпринимателя Валерия Руднева.

Фото: prt scr youtube.com/СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА

Она заявила, что хочет ещё наследников, правда, афишировать это событие не намерена.

Татьяна уверена в нынешнем избраннике и поэтому даже готова венчаться.

"Если Валера позовет, то, наверное, пойдём. Я в нем уверена. Это я сейчас говорю. Что дальше будет — не знаю. Надеюсь, этот брак на всю жизнь. Если говорить о венчании, то настоящий брак — венчанный", — сказала певица.

54-летняя Буланова подчеркнула, что не будет устраивать беременные фотосессии, и показывать живот широкой публике.

Это дело интимное, личное, уверена певица, подчеркнув, что даже из суеверия этого делать никогда не будет: мало ли кругом глаз, которые могут сглазить ее и малыша.

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