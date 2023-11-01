Внучка украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко живёт в США, где занимается учёбой, работой и стремится преуспеть в модельном бизнесе. В недавнем обращении 22-летняя девушка выразила разочарование.
"Этот год был вихрем самых низких падений и блаженных взлётов. Год, наполненный случайными событиями, новыми связями и моментами обучения", — поделилась она.
Евдокименко сообщила, что сосредоточена на том, чтобы сделать текущий день главным и быть рядом со своими близкими.
Она также выразила негодование жадностью как одной из наиболее раздражающих черт характера. Девушка отметила, что ничто не сравнится с человеком, который прикладывает усилия, чтобы сделать жизнь других более красивой.
Евдокименко встречается с молодым человеком по имени Денис Жданов, который является IT-магнатом и входит в список миллионеров журнала Forbes. Недавно на безымянном пальце девушки появилось кольцо с бриллиантом, что может намекать на предложение руки и сердца.
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