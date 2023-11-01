Переехавшая в США внучка Ротару Соня Евдокименко посетовала на пережитые неудачи в Америке в 2023 году

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Внучка украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко живёт в США, где занимается учёбой, работой и стремится преуспеть в модельном бизнесе. В недавнем обращении 22-летняя девушка выразила разочарование.

Фото: Личный аккаунт Сони Евдокименко в Instagram

"Этот год был вихрем самых низких падений и блаженных взлётов. Год, наполненный случайными событиями, новыми связями и моментами обучения", — поделилась она.

Евдокименко сообщила, что сосредоточена на том, чтобы сделать текущий день главным и быть рядом со своими близкими.

Она также выразила негодование жадностью как одной из наиболее раздражающих черт характера. Девушка отметила, что ничто не сравнится с человеком, который прикладывает усилия, чтобы сделать жизнь других более красивой.

Евдокименко встречается с молодым человеком по имени Денис Жданов, который является IT-магнатом и входит в список миллионеров журнала Forbes. Недавно на безымянном пальце девушки появилось кольцо с бриллиантом, что может намекать на предложение руки и сердца.

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