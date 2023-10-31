Уехавший из России Андрей Бурковский развеял слухи о жизни в США

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Проживающий в США Андрей Бурковский рассказал о настоящем положении дел после того, как его мать Людмила Бурковская поделилась своими заботами, сообщает "Комсомольская правда".

Фото: Личный Instagram*-аккаунт Андрея Бурковского by Андрей Бурковский

Мать призналась, что ее сын столкнулся с финансовыми трудностями в чужой стране, поэтому ему пришлось продать свою квартиру.

В ответ на слова матери Бурковский заявил, что ее заявлениям нельзя верить.

"Читаю "интервью" моей мамы. Очень смеюсь. Понимаю, что очень скучает. Мама, и я тебя очень люблю. Единственное интересно, как люди могут воспринимать самое нелепое и неправдоподобное за чистую монету", — сказал актер.

Он подчеркнул, что в настоящее время находится в Лос-Анджелесе и у него все отлично. Бурковский заверил, что он не нуждается ни в чем и его дела идут в гору.

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