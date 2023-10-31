Проживающий в США Андрей Бурковский рассказал о настоящем положении дел после того, как его мать Людмила Бурковская поделилась своими заботами, сообщает "Комсомольская правда".
Мать призналась, что ее сын столкнулся с финансовыми трудностями в чужой стране, поэтому ему пришлось продать свою квартиру.
В ответ на слова матери Бурковский заявил, что ее заявлениям нельзя верить.
"Читаю "интервью" моей мамы. Очень смеюсь. Понимаю, что очень скучает. Мама, и я тебя очень люблю. Единственное интересно, как люди могут воспринимать самое нелепое и неправдоподобное за чистую монету", — сказал актер.
Он подчеркнул, что в настоящее время находится в Лос-Анджелесе и у него все отлично. Бурковский заверил, что он не нуждается ни в чем и его дела идут в гору.
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