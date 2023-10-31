В начале октября участники "Дома-2" Тигран и Виктория объявили, что ожидают ребенка. Сегодня 37-летний Тигран Салибеков наконец-то решился сделать предложение Виктории Лысковец. Он встал на одно колено и преподнес ей кольцо в новом выпуске телешоу "Дом-2".
StarHit пишет что Виктория была очень тронута его поступком и нежно поцеловала своего будущего мужа под радостные возгласы участников шоу.
Тем временем, поклонники в ожидании реакции экс-супруги Тиграна — Юлии Салибековой. Недавно она передала ему ключи и документы от квартиры, которую он выиграл в суде. Юлия заявила, что принимает эту ситуацию.
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