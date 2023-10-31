Виктория Боня, собиравшая с подписчиков по 1300 рублей, бесплатно показала зажившие глаза

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня сделала операцию, стоимостью 19 миллионов рублей. Она скрывала отеки, вызванные хирургическим вмешательством, за большими солнцезащитными очками и позволяла только близким друзьям увидеть результаты.

Сегодня Виктория решила продемонстрировать работу хирурга Чиа Чи Као, но не полностью отказалась от ношения очков. Она немного опустила их на нос, чтобы ее подписчики могли увидеть ее глаза.

Однако, поклонники еще не могут полностью оценить преображение Виктории, потому что она использовала макияж, который скрывал отеки. В комментариях в социальных сетях некоторые выражают недовольство, указывая, что из-за фильтров и макияжа сложно понять реальные изменения.

Виктория обратилась к визажисту Софье Миро, чтобы создать соблазнительный образ для Хэллоуина. Боня и ее дочь Анджелина выбрали костюмы героев из фильма "Кошмар перед Рождеством".

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