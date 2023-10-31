Звезда "Comedy Woman" Надежда Сысоева показала первые фото из столичной квартиры

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Надежда Сысоева - актриса переехала в Москву 16 лет назад и сразу же стала участницей комедийного шоу "Comedy Woman". Но только недавно она получила московскую прописку, а именно в своей собственной квартире. Этот жилой объект является пентхаусом новостройки и имеет две просторные комнаты и патио-дворик. Перед артисткой стояла задача провести масштабную отделку, включая планировку помещения.

Фото: Личный аккаунт Надежды Сысоевой в Instagram by Надежда Сысоева

Super.ru пишет что Надежда уже планирует отметить Новый год в своей новой квартире. Недавно она опубликовала первую фотосессию из своего столичного жилища. На снимках видно, что квартира уже начинает приобретать уют и комфорт: на кухне стоит тостер и есть стаканчик кофе, а в ванной комнате висит сушится полотенце. Надежда подписала свой пост следующим образом:

«А это я у себя дома! У себя! Первая фотосессия в моей квартирке».

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