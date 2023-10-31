Надежда Сысоева - актриса переехала в Москву 16 лет назад и сразу же стала участницей комедийного шоу "Comedy Woman". Но только недавно она получила московскую прописку, а именно в своей собственной квартире. Этот жилой объект является пентхаусом новостройки и имеет две просторные комнаты и патио-дворик. Перед артисткой стояла задача провести масштабную отделку, включая планировку помещения.
Super.ru пишет что Надежда уже планирует отметить Новый год в своей новой квартире. Недавно она опубликовала первую фотосессию из своего столичного жилища. На снимках видно, что квартира уже начинает приобретать уют и комфорт: на кухне стоит тостер и есть стаканчик кофе, а в ванной комнате висит сушится полотенце. Надежда подписала свой пост следующим образом:
«А это я у себя дома! У себя! Первая фотосессия в моей квартирке».
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