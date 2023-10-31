Бывшая ассистентка Роберта Де Ниро обвинила актёра в сексизме и насилии

2:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

80-летний актер Роберт Де Ниро разорвал отношения со своей бывшей помощницей в результате конфликта, связанного с его новой молодой возлюбленной. Судебное разбирательство между Де Ниро и Грейс Робинсон началось с острых ссор в Нью-Йорке, сообщает издание The Voicemag.

Фото: Openverse by David Shankbone is licensed under CC BY-SA 3.0

Известный голливудский актер стал отцом в седьмой раз в этом году, и его новая 45-летняя возлюбленная Тиффани Чен, инструктор по боевым искусствам, родила дочь по имени Джиа. Эти отношения стали причиной разрыва отношений актера с помощницей, которая работала на него с 2008 по 2019 год.

Первое заседание по иску, поданному миссис Робинсон, прошло в суде. В иске она обвинила Де Ниро в сексизме и жестоком обращении с ней. Теперь женщина требует компенсацию в размере 12 миллионов долларов за сильное эмоциональное расстройство и ущерб ее репутации.

Робинсон объяснила, что она уволилась в 2019 году из-за конфликтов с новой возлюбленной Де Ниро. Более того, актер отказался предоставить ей рекомендательные письма для поиска новой работы.

Она вспомнила случай из 2017 года, когда актер разбудил её в 4 утра после того, как он упал с лестницы. Де Ниро не хотел беспокоить свою молодую жену Грейс Хайтауэр, с которой тогда жил, и потому обратился к Робинсон за помощью.

"Де Ниро иногда кричал на нее и обзывал ее неприятными словами, что соответствовало его сексистским замечаниям о женщинах в целом", — говорится в иске, поданном от имени бывшей ассистентки, работавшей с обладателем Оскара.

Представитель актера Ричард Шенштейн заявил, что ассистентка проявляла неуважение к новой подруге её босса. Она оскорбительно называла Чен недостойной и психопаткой, а также тайно читала личные сообщения Роберта и Тиффани.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Роберт Де Ниро – Как Живет Главный Гангстер Голливуда и Куда Тратит Свои Миллионы