Актриса Поплавская обратила внимание на пророчество Жириновского об Иване Урганте

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ещё в 2021 году бессменный лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что популярный юморист и телеведущий Иван Ургант превратится во "врага народа". Об этом предсказании вспомнила актриса Яна Поплавская.

Фото: prt scr youtube.com/grishaurgant

В одном из выпусков шоу "Вечерний Ургант" за 2021 год, фрагмент которого опубликовала Поплавская в своём Telegram-канале, Жириновский посоветовал Урганту развестись с женой, чтобы "спасти" её, а детей отдать в интернат, потому что шоумен станет "врагом народа".

"Наверное, мы много с вами не видели или не понимали. Жаль, что когда уже человека нет, многие осознают масштаб личности", — написала Поплавская.

Она уверена, что сказанное политиком можно назвать "пророчеством".

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