Уехавший из России Андрей Бурковский нашёл работу в театре США

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Андрей Бурковский, покинувший Россию, сыграет на Бродвее в спектакле о событиях, связанных с еврейской тематикой, сообщает "Комсомольская правда".

Фото: Wikipedia by Телекомпания ТВР+ is licensed under CC BY 3.0

Звезда телесериала "Медиатор" уже более года проживает за пределами России вместе с семьей, где активно занимается своим творчеством.

В течение длительного времени считалось, что Андрей испытывает трудности с поиском работы за границей, и летом он даже возвращался в Россию, чтобы заработать. Но недавно ему улыбнулась удача, и актёр объявил в своем личном блоге о том, что ему удалось найти работу в США.

Бурковский сыграет роль в спектакле на Бродвее под названием "Наш класс", посвященном событиям, связанным с еврейским погромом. В этой постановке он исполнит роль Менахема, выжившего во время этих страшных событий и оставившего в себе желание отомстить. Режиссером спектакля стал Игорь Голяк.

Премьера этой постановки запланирована на январь 2024 года. Самый доступный билет на представление будет стоить 68 долларов.

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