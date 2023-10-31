Джастин Тимберлейк улетел из США после откровений Бритни Спирс об аборте

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американский певец Джастин Тимберлейк и его семья покинули Соединенные Штаты и отправились в Мексику после публикации скандальных заявлений его бывшей возлюбленной, певицы Бритни Спирс, относительно абортов.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Джастина Тимберлейка

На фотографиях запечатлен Тимберлейк, выходящий из частного самолета в Кабо-Сан-Лукасе, Мексика. Он был одет в белую футболку с рисунком, серые спортивные брюки, белые кроссовки и бейсболку в тон. На снимках видно, как певец улыбается, когда идет от самолета к гольф-кару, держа на руках своего двухлетнего сына Финеаса.

Предполагается, что Тимберлейк приехал в город на семейный отдых, что указывает на то, что его жена Джессика Бил и их старший сын, восьмилетний Сайлас, вероятно, присоединились к нему в Мексике.

Решение покинуть страну было принято вскоре после скандала, вызванного публикацией мемуаров Бритни Спирс "Женщина во мне", в которых она рассказала, что в 2000 году сделала аборт от Тимберлейка дома.

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