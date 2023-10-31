Бывшая жена Моргенштерна* Дилара рассказала, как ее унизил бойфренд

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Дилара Зинатуллина — блогерша и бывшая жена рэпера Моргенштерна*, старается быть открытой со своими поклонниками и время от времени отвечает на их вопросы о личной жизни. StarHit пишет, что недавно на своем YouTube-канале Influesii она рассказала фолловерам неприятную историю, связанную с ее опытом первого свидания.

Фото: Личный аккаунт Дилары в Instagram by Дилара is licensed under https://www.instagram.com/p/CxIe8JuoNrQ/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Дилара поделилась, что худшее, что делал парень на первом свидании, было то, что он просто не явился. Оказалось, что в то время парень пил пиво со своими друзьями и решил не приходить на встречу. Вместо этого он предложил Диларе присоединиться к ним.

"Худшее, что делал парень на первом свидании? Он не пришел, — делилась 23-летняя блогер. — Как оказалось, в это время он пил пиво со своими друзьями. Но когда понял, что не сможет оторваться и прийти на кофе, пригласил меня присоединиться к ним. Вот и вся история. Конечно же, с такими мальчиками мы сразу же прощаемся".

*Признан иностранным агентом в РФ

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