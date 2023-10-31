Звезда "Дома-2" Ксения Бородина опубликовала новый пост в запрещенной соцсети, где поделилась своими мыслями о самолюбии и посчитала, что оно может принести пользу человеку. На видео, которое сопровождает пост Ксения исполняет соблазнительный танец и наслаждается своей внешностью.
Super.ru пишет, что мнения под постом разделились. Некоторые поддерживают Ксению, восхищаются ее красотой и одобряют ее танец. Однако есть и те, кто не согласен с ее поведением. Они считают, что ее движения выглядят неестественно и неодобрительно относятся к такому поведению 40-летней женщины.
Однако Бородина остается спокойной перед такими выпадами. Она даже не обращает на них много внимания после стольких лет популярности. Телеведущая ответила на обвинения в наигранности коротким высказыванием:
"Естественно можно только посуду помыть".
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