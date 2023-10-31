Блогерша Валя Карнавал рассказала, почему решилась сделать каре и убрать накачанные губы

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица, актриса, блогер Валя Карнавал недавно жаловалась на то, что из-за напряженного графика работы она очень сильно похудела и ее вес снизился до 48 килограммов. А на выходных она шокировала своих поклонников внезапной сменой имиджа: Валя решила избавиться от своих длинных волос и сделала каре.

Фото: Личный аккаунт Вали Карнавал в Instagram by Валя Карнавал

Есть распространенное мнение, что женщины делают короткую стрижку после расставания. Однако это не применимо к Вале, поскольку она уже давно пережила этот период с блогером Сашей Стоуном. Поэтому возникло предположение, что звезда решила изменить свой образ в рамках своей актерской работы, так как она в настоящее время активно снимается в кино.

Однако все оказалось более просто: Валя рассказала в интервью Super на премии Moda Topical Style Awards, что она просто решила вернуться к естественности и избавиться от "лишней мишуры". Она также упомянула, что ранее избавилась от накачанных губ по той же причине.

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