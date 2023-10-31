Российский бизнесмен проиграл суд против Аллы Пугачёвой и Кристины Орбакайте

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Предприниматель Анатолий Рысаков потерпел поражение в суде против певиц Аллы Пугачёвой и Кристины Орбакайте в связи с земельным участком в Солнечногорском районе, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Telegram-канал "Shot".

Фото: Wikipedia by Serge Serebro is licensed under CC BY-SA 4.0

В начале октября Рысаков подал иск против обеих исполнительниц, требуя демонтажа пирса на их дачном участке в деревне Бережки. Мужчина утверждал, что строительство пирса мешает ему заниматься рыбной ловлей, так как оно закрывает доступ к береговой линии.

Однако независимая экспертиза не выявила нарушений на земельных участках Пугачевой и Орбакайте, и поэтому суд отклонил иск предпринимателя. "Shot" подчеркивает, что у исполнительниц в Солнечногорском районе находится несколько участков: один у Аллы Пугачевой и два у Кристины Орбакайте.

Согласно данным издания, Анатолий Рысаков ранее подал иски против других знаменитостей из-за пирсов на их участках, включая Наташу Королеву и Филиппа Киркорова. Например, на участке певца в деревне Мякинино на полуострове бизнесмена также беспокоило наличие причала для яхт.

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