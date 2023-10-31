Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками после "побега" на Кипр

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачева вышла на связь со своими поклонниками, из своего дома в Лимассоле, Кипр. Она опубликовала в своем Instagram* фотографии своих детей и мужа, сообщает РИА Новости.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

На снимках Лиза и Гарри, дети Пугачевой, уже подросли, и вместе с ней и ее супругом Максимом Галкиным** они выглядят счастливыми.

"Живем дальше", — подписала снимки звезда эстрады.

В прошлом году артистка уехала из России вместе со своей семьей и поселилась в Израиле. Однако, в разгар конфликта между Израилем и ХАМАС, Галкин**, который обещал поддерживать страну в борьбе с террористами, отправился на гастроли в Европу.

Спустя некоторое время появилась информация в СМИ о том, что Галкин** и Пугачева вместе с детьми покинули Израиль и переехали в пентхаус в Лимасоле, который был приобретен ими еще в 2017 году на стадии строительства.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

** Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.