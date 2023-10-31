Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками после "побега" на Кипр

Певица Алла Пугачева вышла на связь со своими поклонниками, из своего дома в Лимассоле, Кипр. Она опубликовала в своем Instagram* фотографии своих детей и мужа, сообщает РИА Новости.
На снимках Лиза и Гарри, дети Пугачевой, уже подросли, и вместе с ней и ее супругом Максимом Галкиным** они выглядят счастливыми.
"Живем дальше", — подписала снимки звезда эстрады.
В прошлом году артистка уехала из России вместе со своей семьей и поселилась в Израиле. Однако, в разгар конфликта между Израилем и ХАМАС, Галкин**, который обещал поддерживать страну в борьбе с террористами, отправился на гастроли в Европу.
Спустя некоторое время появилась информация в СМИ о том, что Галкин** и Пугачева вместе с детьми покинули Израиль и переехали в пентхаус в Лимасоле, который был приобретен ими еще в 2017 году на стадии строительства.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
** Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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